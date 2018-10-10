В больницы Уфы доставили 16 пострадавших после ДТП с автобусами

Уфа, , 15:37 — REGNUM В больницы Уфы доставлены 16 пострадавших после столкновения двух пассажирских автобусов, 14 человек госпитализировали. Об этом сообщила представитель минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова.

По ее словам, среди пострадавших двое детей, сообщает ТАСС.

«Состояние пострадавших легкой и средней тяжести», — заключила она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ДТП произошло около 14:35 по местному времени на проспекте Октября, столкнулись автобусы ПАЗ и НефАЗ, также был поврежден павильон остановки общественного транспорта.

Автобусы выполняли рейсы по маршрутам 51 и 249. Один из автобусов стоял на остановке. Когда произошло столкновение.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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