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Губерниев: Кокорин и Мамаев больше «никогда не должны играть в футбол»

Происшествия

Как «золотая молодёжь», эти футболисты социально опасны

Москва, 10 октября 2018, 15:22 — REGNUM  Российские спортсмены Александр Кокорин и Павел Мамаев больше не должны играть в профессиональный футбол, заявил 10 октября комментатор Дмитрий Губерниев в эфире телеканала «Россия 1».

«Эти ребята социально опасны, как «золотая молодежь» — ощущение вседозволенности. Посмотрите, вместо того, чтобы у всей страны в ногах валяться, мы сейчас не видим ничего. Нет раскаяния. Если бы вместо водителя известной телеведущей был бы водитель начальной школы Василий Иванов им бы все сошло с рук», — сказал комментатор.

По мнению Губерниева, дело можно переквалифицировать, поскольку в событиях принимала участие группа лиц.

«Это черная метка. Эти футболисты больше никогда не должны играть в футбол. Нигде. Ни в России, ни за ее пределами. Позиция РФС, я надеюсь, будет достаточно жесткой», — ожидает Дмитрий Губерниев.

Как сообщало ИА REGNUM, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев подозреваются в нападениях в центре Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

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