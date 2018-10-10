Следствие просит арестовать водителя орловского троллейбуса-убийцы

Орел, , 15:14 — REGNUM В Орле следствие ходатайствует об аресте водителя троллейбуса, под колесами которого накануне, 9 октября, погибли три человека. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Как сообщается, следствие «намерено дать объективную уголовно-правовую оценку действиям водителя автобуса, должностным лицам транспортного предприятия».

В СКР пояснили, что уже установлено, что водитель автобуса, из которого выходили люди в момент наезда троллейбуса, нарушил правила дорожного движения при осуществлении высадки и посадки пассажиров на проезжей части.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в Орле троллейбус при подъезде к остановке общественного транспорта врезался в группу людей. В результате три человека погибли, двое госпитализированы с травмами.

СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей. Также полиция расследует дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Женщина-водитель сообщила о неисправности троллейбуса в момент остановки (троллейбус 1989 года выпуска, капитально ремонтировался 10 лет назад — в 2008 году). Отметим, что с сегодняшнего дня в Орле начались тотальные проверки состояния общественного транспорта. Особое внимание будет уделено подвижному составу МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие».

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