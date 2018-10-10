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Девять человек погибли при наводнении на Майорке

Происшествия

Среди жертв — два гражданина Великобритании

Девять человек погибли при наводнении на Майорке
Томас Гарт Бентон. Наводнение. 1951

Сан-Лоренсо, Испания, 10 октября 2018, 15:15 — REGNUM  В результате наводнения на испанском острове Майорка погибли по меньшей мере девять человек, сообщает 10 октября служба по ЧС Балеарских островов на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось о пяти погибших. Среди жертв — два гражданина Великобритании, а также бывший мэр муниципалитета Арта. По данным местных СМИ, без вести пропали около 20 человек, в том числе британские туристы.

В муниципалитете Сан-Лоренсо развернута спасательная операция, власти прислали на подмогу военнослужащих и военно-транспортные средства. Для людей, изолированных от своих домов, обустроено убежище в помещении спортивного центра.

Читайте ранее в этом сюжете: Сильные ливни привели к наводнению на Майорке: есть жерты

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Наводнения
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