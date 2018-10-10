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СМИ назвали новую версию взрыва на пермском пороховом заводе

Происшествия

Ранее следственные органы заявили о том, что по предварительным данным, взорвался газовый баллон. Сейчас появилась версия о взрыве остатков пороха

Пермь, 10 октября 2018, 15:07 — REGNUM  В Перми гибель двух рабочих порохового завода могла произойти не из-за взрыва газового баллона. Сейчас СМИ информируют, что произошда детонация остатков пороха.

Ранее СУ СКР по Пермскому краю предварительно называл причину — взрыв газового баллона. По данным издания «Коммерсантъ», работники пытались разрезать трубу, на стенках которой сохранились взрывчатые вещества.

Портал 59.ru, сообщает о том, что произошел взрыв остатков пороха при демонтаже оборудования.

Напомним, 8 октября на Пермском пороховом заводе прогремел взрыв без последующего горения. Погибли два человека: один скончался на месте, второй в больнице. За жизнь одного пострадавшего врачи борются. Информресурсы отмечают, что мужчина потерял много крови, находится в реанимации. На станции переливания крови выстроилась очередь из желающих помочь земляку и коллеге.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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