СМИ назвали новую версию взрыва на пермском пороховом заводе

Пермь, , 15:07 — REGNUM В Перми гибель двух рабочих порохового завода могла произойти не из-за взрыва газового баллона. Сейчас СМИ информируют, что произошда детонация остатков пороха.

Ранее СУ СКР по Пермскому краю предварительно называл причину — взрыв газового баллона. По данным издания «Коммерсантъ», работники пытались разрезать трубу, на стенках которой сохранились взрывчатые вещества.

Портал 59.ru, сообщает о том, что произошел взрыв остатков пороха при демонтаже оборудования.

Напомним, 8 октября на Пермском пороховом заводе прогремел взрыв без последующего горения. Погибли два человека: один скончался на месте, второй в больнице. За жизнь одного пострадавшего врачи борются. Информресурсы отмечают, что мужчина потерял много крови, находится в реанимации. На станции переливания крови выстроилась очередь из желающих помочь земляку и коллеге.

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