СК опубликовал видео с места убийства подполковника полиции

п. Архангельское, Московская область, , 15:06 — REGNUM Видеозапись, сделанная на месте убийства сотрудницы полиции в звании подполковника, опубликована 10 октября в Twitter Следственного комитета России.

Запись сделана возле жилых домов, место преступления огорожено. В кадре видно тело, накрытое белой тканью. Сотрудники полиции обследуют площадку.

Следователи рассматривают несколько версий убийства. Одна из них связана со служебной деятельностью погибшей.

«Известно, что несколько месяцев назад неустановленными лицами был подожжён личный автомобиль потерпевшей», — отметили в СК.

https://twitter.com/sledcom_rf/status/1049957184346447872

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 октября старший следователь по ОВД следственной части следственного управления УТ МВД по Центральному федеральному округу была убита в поселке Архангельское в Подмосковье. Неизвестный выстрелил в женщину у подъезда многоэтажного дома, от ранения в шею она скончалась на месте.

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