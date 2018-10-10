Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 2045 человек

Джакарта, , 15:01 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зарегистрировало 2045 погибших от землетрясения и цунами в Центральном Сулавеси, сообщает Antaranews.

«Все погибшие были похоронены», — заявил руководитель информационного центра Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо 10 октября.

В общей сложности 1636 человек погибли в городе Палу, 171 — в Дунгале, 222 — в Сиги, 15 — в Париги Мутонг и один человек в Пасангкаю в Западном Сулавеси.

Агентство сообщает, что более 10 тыс. человек получили ранения, из которых 2549 были тяжело ранены. 671 человек числятся пропавшими без вести.

Сутопо Пурво Нугрохо также заявил, что 82 775 человек были эвакуированы и размещены в 112 временных пунктах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,5 и вызванное им цунами обрушилось на Центральный Сулавеси 28 сентября 2018 года.