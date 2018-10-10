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Во Владимирской области девушка погибла под поездом

Происшествия

Трагедия произошла в Коврове

Во Владимирской области девушка погибла под поездом
Цитата из х/ф «Анна Каренина». Реж. Александр Зархи. 1967. СССР
Гибель под колёсами поезда

Ковров, Владимирская область, 10 октября 2018, 14:52 — REGNUM  Во Владимирской области 16-летняя девушка погибла под поездом. Как сообщили 10 октября в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, сейчас проводится проверка, по итогам которой должны проясниться все обстоятельства происшествия.

Трагедия произошла утром 9 октября на 245 км второго пути перегона «Ковров 1 — Федулово». Девушка попала под поезд, следовавший по маршруту «Адлер — Новгород». Следователи проверяют обстоятельства дела. Кроме того, сотрудники правоохранительного органа предлагают железнодорожникам установить дополнительную агитацию о фактах травмирования.

«Подготовлены информации в учебные учреждения, в том числе, в котором обучалась пострадавшая, о проведении разъяснительной работы о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта с целью предотвращения несчастных случаев», — говорится в сообщении пресс-службы.

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