Радикалы подрались с полицией у здания МВД Украины

Киев, , 14:51 — REGNUM Столкновения митингующих и полиции произошли в Киеве возле здания МВД Украины. Об этом 10 октября сообщает «Укринформ».

Радикальные националисты из организации С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собрались у здания МВД, где находился их лидер Сергей Мазур. Ранее в его квартире в Борисполе произошел взрыв. Пока Мазур подавал заявление о нападении, произошла потасовка.

Один человек заявил, что пострадал от действий полицейского. Кроме того, неизвестные облили некой жидкостью журналистку телеканала Newsone.

Об атаке на квартиру Мазура заявил депутат Верховной рады Украины Игорь Луценко. По его словам, неизвестные бросили в помещение бомбу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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