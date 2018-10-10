В обмане страховых компаний Югры участвовали сотрудники ГИБДД

Сургут, Югра, , 15:03 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) расследуется дело преступной группы, которая мошенническим путём за полтора года похитила у страховых компаний 1,7 млн рублей. В её состав входили семь человек, один из которых скоро предстанет перед судом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Югры.

Следствием установлено, что в начале 2016 года мужчина, будучи руководителем фирмы, с целью хищения денег у страховых компаний путём предоставления фиктивных документов о якобы совершенных ДТП и наступлении страховых случаев, создал организованную преступную группу.

В преступную деятельность он вовлек работников фирмы и ряд сотрудников ГИБДД, отмечают представители прокуратуры. В отношении организатора группы следствие завершено, он обвиняется по ч. 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой»).

В ходе расследования предполагаемый главарь возместил ущерб, нанесённый страховым компаниям, в полном объёме. В отношении остальных шести участников организованной группы следствие продолжается.

Ранее, в феврале 2018 года, в Сургуте были задержаны участники другой преступной группы, в состав которой входили дорожные полицейские. По версии следствия сотрудники ГИБДД брали взятки у предпринимателей взамен на беспрепятственный проезд грузового транспорта. Общая сумма взяток составила больше миллиона рублей.

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