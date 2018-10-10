Маркелов пожаловался на слепоту и боли в суставах из-за условий в СИЗО

Москва, , 14:27 — REGNUM Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов, обвиняемый в получении взятки на 235 млн рублей, пожаловался правозащитникам на временную потерю зрения и хронические боли в суставах. Эти обстоятельства бывший чиновник связывает с тяжелыми условиями пребывания в СИЗО, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«От Маркелова поступил ряд жалоб. Он сообщил нам, что у него очень сильные боли в суставах. На днях у него немела рука, и он боялся, что у него предынсультное состояние, но врачи проверили и, я так понимаю, ничего не выявили. Некоторое время назад, по его словам, у него пропадало зрение — сейчас, как он сообщил, вернулось, врачи выписали ему лекарства», — цитирует представителя ОНК «Интерфакс».

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В настоящее время в СИЗО «Лефортово» отсутствует горячая вода, что негативно сказывается на состоянии суставов и вызывает обострения, указал Маркелов.

«Мы проверили — сейчас отопление включили, а касательно горячей воды — ведется ремонт, и мы надеемся, что ее все-таки запустят», — отметил правозащитник.

Напомним, на прошлой неделе в Генеральную прокуратуру РФ была направлена жалоба экс-главы Марий Эл с требованием разобраться с «пыточными условиями» содержания в изоляторе. Причем об этом Маркелов и ранее заявлял неоднократно, а находится он в СИЗО с 13 апреля 2017 года. Экс-глава Марий Эл недоумевал, как такая тюрьма «может существовать в XXI веке».

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«Я же очень много сделал для страны, я не Чикатило, сижу невиновный. А мне даже ручку мою выдать не могут», — отмечал Маркелов, добавляя, что нет горячей воды, жесткая кровать, отсутствует телевизор и холодильник. Также бывшему главе республике длительное время не разрешали встречаться с родственниками.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8 июня были завершены следственные действия по уголовному делу Маркелова. По данным следствия, он, являясь экс-главой Марий Эл, получил через доверенное лицо, главу компании «Телекомпания 12 регион» Наталию Кожанову от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» и экс-депутата Госсобрания республики Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Кроме того, Маркелову вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов, а также злоупотребление должностными полномочиями.

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В настоящее время обвиняемые и их защитники изучают материалы дела, Маркелов и глава «Телекомпании 12 регион» — в СИЗО, а Криваш — так и продолжает скрываться. Ранее он был объявлен в международный розыск и арестован заочно.

С делом экс-главы республики в одно производство объединено уголовное дело в отношении экс-главы марийского минсельхоза Ираиды Долгушевой. Она, по версии следствия, предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере.

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В зависимости от роли каждого они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 285 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Получение взятки; злоупотребление должностными полномочиями; незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия; посредничество во взяточничестве»).

Ни один из обвиняемых свою вину не признает.

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