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Более 10 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Уфе

Происшествия

Все обстоятельства происшествия устанавливаются

Более 10 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Уфе
Иллюстрация: 02.mchs.gov.ru
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Уфа, 10 октября 2018, 14:30 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов в Уфе пострадали 12 человек, сообщает 10 октября Рен ТВ со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло около 14:35 по местному времени на проспекте Октября, где столкнулись автобусы ПАЗ и НефАЗ. Также была повреждена остановка общественного транспорта.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте ДТП образовался затор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Башкирии на автодороге Москва — Уфа произошло столкновение легкового автомобиля Lada Granta и грузовика Iveco, в результате которого погибла семья из четырех человек.

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