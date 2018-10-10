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Сломавшийся на Балтике паром Regina Seaways пущен в Швецию

Происшествия

Паром будет курсировать в шведский Карлсхам на одном двигателе

Вильнюс, 10 октября 2018, 14:11 — REGNUM  После полной проверки вышедшего из строя прямо в Балтийском море парома Regina Seaways, датская компанияDFDS решила пустить его по маршруту Литва-Швеция, причём паром будет ходить всего на одном двигателе. Об этом, как сообщает корреспондент ИАREGNUM сегодня, 10 октября, объявила компанияDFDS.

Маршрут в шведский Карлсхам из Клайпеды считается менее сложным, а на линию Клайпеда-Киль-Клайпеда, которую и обслуживал Regina Seaways, пущен паром Athena Seaways. Именно он до этого ходил по маршруту Клайпеда — Карлсхам-Клайпеда. Все разрешения для эксплуатацииRegina Seaways получены на три месяца с правом продления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двигатели парома Regina Seaways были остановлены 2 октября после сильной вибрации. Инцидент произошел по маршруту Киль-Клайпеда, в 110 км от литовской Клайпеды и в 150 км от российского Калининграда. Спасательными работами руководили службы Калининградской области — инцидент произошёл в зоне ответственности России.На пароме находились 294 пассажира и 42 члена команды.

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Происшествие с паромом Regina Seaways
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