У консула Киргизии в Киеве прямо от подъезда угнали служебный автомобиль

Киев, , 13:39 — REGNUM В Киеве правоохранители начали розыск служебного автомобиля иностранного дипломата, который был угнан неизвестными в ночь на 10 октября. Известно, что машиной пользовался консул Киргизии. О произошедшем сообщает «Страна» со ссылкой на источники в полиции.

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Уточняется, что вечером 9 октября консул припарковал внедорожник Toyota Highlander возле своего дома по улице Кургановской в Печерском районе. Однако утром на этом месте своего автомобиля представитель дипломатического ведомства не обнаружил.

Полиция уже начала поиск злоумышленников. Они могли попасть на камеры видеонаблюдения на автозаправках, куда должны были заехать, чтобы заполнить пустой бак внедорожника. Уголовное дело возбуждено по ст. 289 УК Украины «Угон автомобиля».

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Это не первые инциденты в столице Украины, которые происходят с дипломатами.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в Киеве неизвестные злоумышленники похитили сына финансового атташе посольства Ливии. Ранее, в марте 2018 года, в Киеве произошла драка между неизвестными людьми и охранниками консульства Польши. Трое мужчин целенаправленно подошли к охране польского консульства, после чего один из хулиганов плюнул в лицо охраннику и сбежал. Оставшиеся мужчины вступили в драку с охраной консульства.