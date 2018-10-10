Следователи Югры: «Банда похитителей детей — это фэйк»

Ханты-Мансийск, , 13:42 — REGNUM Следователи Югры опровергают информацию о похищениях детей в Ханты-Мансийске. Подобные сообщения уже много лет распространяются через мессенджеры и социальные сети в разных субъектах Российской Федерации, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Информация о банде похитителей детей, орудующей в Ханты-Мансийске, заполонила местные паблики в октябре 2018 года. Якобы возле школы к пятикласснику приставал неизвестный мужчина, который предлагал подвезти, угостить конфетами и купить игрушки. Сообщения сопровождаются фотографией трёх мужчин — якобы участников преступной группировки похитителей.

«Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. В следственное управление такие сообщения не поступали. Только за последний год такие же сообщения приходили жителям Уфы, Брянска, Саранска, Омска, Смоленска, Нижнего Новгорода и десятка других городов России», — отмечают в СУ СКР по ХМАО.

Следователи предупреждают интернет-пользователей, что информацию из мессенджеров и социальных сетей необходимо «фильтровать», прислушиваться к официальным источникам. Тем более не стоит распространять недостоверные сведения, создавая неоправданный страх и тревогу у других родителей маленьких детей.

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