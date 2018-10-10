Шоумен Стас Барецкий на «Приоре» въехал в трактор в Петербурге

Санкт-Петербург, , 13:31 — REGNUM Скандально известный музыкант и шоумен Стас Барецкий пострадал в дорожной аварии в Кировском районе Санкт-Петербурга. Он получил травмы средней степени тяжести.

Барецкий выступал в составе группы «Ленинград» Сергея Шнурова в 2005—2008 годах.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 10 октября около 10:40 мск у дома 110 по проспекту Ветеранов мужчина на своей Lada Priora совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении трактором. По факту ДТП проводится проверка.

По данным СМИ, Барецкий в результате ДТП сломал ногу и несколько рёбер и был госпитализирован в больницу им. Костюшко. Его машина получила существенные повреждения передней части.

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Напомним, после сбитого Турцией в 2015 году российского военного самолета Барецкий собирался поджечь турецкий ковер у дверей консульства Турции в Петербурге. Однако потом он отказался от этой идеи и вылил на асфальт перед консульством бутылку турецкого пива Efes, заявив, что не ожидал от Турции «такой подлости».

Барецкий также известен рядом других скандальных акций.