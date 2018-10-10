Между Петербургом и Смоленском исчез грузовик с колбасой

Смоленск, , 13:19 — REGNUM Грузовик с колбасой и сосисками, отправленный из Санкт-Петербурга в Смоленск, не доехал до места назначения. Где он находится — неизвестно, сообщает 10 октября издание «Фонтанка».

О пропаже сообщил 9 октября в полицию менеджер компании, занимающейся автомобильными перевозками. О том, что груз не доставлен, ему сообщили клиенты в Смоленске и пяти городах региона.

В Петербурге партию товара на 3,2 млн рублей погрузили в автомобиль еще 7 октября. Управлял желтым грузовиком «Вольво» с прицепом 26-летний водитель.

Полиция проводит проверку инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее при перевозке из Курска в Москву был похищен клад золотых монет. Монеты времен Российской Империи были обнаружены при ремонте одного из домов и отправлены в Гохран, однако сотрудники учреждения нашли в доставленной коробке гаечные ключи и степлер.

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