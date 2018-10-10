МЧС РФ: в аэропортах вылета отменен 21 рейс в Якутск

Москва, , 13:11 — REGNUM Более двадцати рейсов, вылетающих в Якутск, были отменены в результате ЧП с пассажирским авиалайнером Sukhoi Superjet-100, выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту столицы Якутии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что самолеты, находящиеся в воздухе, были перенаправлены в аэропорт якутского города Нерюнгри, а 21 рейс в аэропортах вылета был отменен. Напомним, ранее сообщалось, что аэропорт Якутска начал выпускать самолеты, однако прием самолетов в настоящее время остановлен.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября самолёт авиакомпании «Якутия», летевший из Улан-Удэ, выехал за пределы взлётно-посадочной полосы. Предварительными причинами инцидента названы гололёд и изношенность шасси лайнера.

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