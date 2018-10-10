В хищениях из храма калужской Тарусы подозревают 13-летнего подростка

Калуга, , 13:05 — REGNUM В Тарусе Калужской области 13-летний подросток подозревается в краже из храма двух ценных икон. Об этом сообщили 10 октября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

По версии следствия, подросток пришел в церковь и под видом заинтересованности во внутреннем убранстве храма взял в руки две иконы, а затем стремительно убежал. Вскоре подозреваемый был установлен. По его словам, похищенное имущество он планировал продать через интернет. В настоящее время ведется поиск похищенных икон.

Спустя две недели работники этой же церкви не обнаружили на прежнем месте ящика для пожертвований с находящимися в нем денежными средствами. Под подозрения попали двое несовершеннолетних местных жителей. Само хранилище правоохранителям удалось вернуть, однако денег там не оказалось. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Как сообщало ИА REGNUM, из Свято-Пафнутьева Боровского монастыря Калужской митрополии похитили две иконы стоимостью свыше 1 млн рублей. Ранее калужские полицейские менее чем за трое суток задержали подозреваемого в краже антикварных икон XIX века. Их похитили из монастырского храма вместе с ящиком для пожертвований. С соответствующим заявлением в полицию обратился казначей храма. Полицейские установили места сбыта икон — московские магазины, торгующие антиквариатом.

Ранее из старообрядческой церкви Покрова Пресвятой Богородицы было похищено восемь икон, золотые и серебряные украшения. Также к полицейским с заявлениями о краже одновременно обратились настоятели двух православных храмов: Жуковского в честь Тихвинской иконы Божией Матери и храма в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба в селе Спасское Барятинского района. Там преступники похитили три иконы. Подверглась нападению грабителей и церковная лавка на улице Курчатова в Обнинске, где преступники украли деньги, золотые и серебряные украшения.

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