На киргизско-китайской границе произошло землетрясение силой 4,5 балла

Ош, Киргизия, , 12:53 — REGNUM На границе Киргизии и Китая сегодня, 10 октября, в 07:48 по местному времени (04:48 МСК) зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6 и силой 4,5 балла в эпицентре. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций.

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения располагался в 130 км юго-восточнее киргизского города Ош на глубине 10 км.

Согласно данным Института сейсмологии Киргизии, сила подземных толчков в близлежащих населенных пунктах составила: в селе Нура — 4 балла, в селе Кок-Суу — 3,5 балла, в селе Кара-Киндик — 2,5 балла.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году на территории Киргизии произошло 339 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Это на треть больше, чем в 2016 году. В результате стихийных бедствий в минувшем году погиб 141 человек, а материальный ущерб превысил 1 млрд сомов (около 990 млн рублей по текущему курсу).

Отметим, что из-за произошедшей в мае 2017 года серии из 16 землетрясений на юге Киргизии были разрушены и пришли в аварийное состояние более 530 жилых домов. В результате МЧС было вынужденно временно переселить в палатки 3 136 жителей сел Карамык, Кара-Тейит, Жекенди, Чулук и Шибе, чьи жилища пострадали из-за серии подземных толчков.