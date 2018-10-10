В Югре ждёт суда инспектор ДПС, сбивший насмерть ребёнка

Ханты-Мансийск, , 13:05 — REGNUM В Югре перед судом предстанет бывший инспектор дорожно-патрульной службы по Октябрьскому району, обвиняемый в гибели юного мотоциклиста. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, в конце сентября 2017 года 15-летний юноша ехал на скутере по главной дороге поселка Перегребное Октябрьского района ХМАО. Со второстепенной, грунтовой дороги на него наехала полицейская машина УАЗ. Скутер с седоком улетели в кювет, мотоцикл загорелся, подросток погиб.

Как утверждали свидетели трагедии, за рулём полицейского внедорожника был пьяный полицейский. Когда он вышел из автомобиля, то с трудом держался на ногах. По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело. Однако результаты первоначального расследования были ошеломляющими. Местные коллеги инспектора пытались назначить погибшего юношу виновником ДТП, а водитель УАЗа оказался на момент преступления якобы трезвым. Разразился скандал, с которым пришлось разбираться руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Расследование причин гибели подростка из поселка Перегребное Октябрьского района было взято на контроль Центрального аппарата СКР. В финале расследования инспектор ДПС обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Дело будет рассматривать Октябрьский районный суд ХМАО.

В настоящее время также расследуются уголовные дела в отношении коллег обвиняемого, которые, по версии следствия, приняли меры к сокрытию следов преступления на месте ДТП.

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