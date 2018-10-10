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В Крыму шесть человек отравились грибами в строящемся храме

Происшествия

Пострадавшие госпитализированы

Симферополь, 10 октября 2018, 12:28 — REGNUM  Строители и обслуживающий персонал строящегося в Симферополе кафедрального собора Александра Невского отравились грибами после обеденного перекуса, передаёт 10 октября корреспондент ИА REGNUM.

«Один из работников угостил коллег грибами, которые принёс собой на работу. К нам обратились с пищевым расстройством девять человек. Состояние шестерых оценивается как средней степени тяжести, поэтому они были госпитализированы», — сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Крыма.

Напомним, ранее специалисты Роспотребнадзора рекомендовали не есть собранные в Крыму дикорастущие грибы, поскольку они являются «условно-съедобными» и опасны для здоровья. В 2017 году на полуострове зарегистрировано три случая отравления грибами.

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Отравления грибами, происшествия с грибниками
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