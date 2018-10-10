На горящем арсенале под Черниговом находится почти 70 тыс. тонн боеприпасов

Ичня, Украина, , 12:23 — REGNUM В Черниговской области Украины, где на арсенале ВСУ произошли взрывы и пожар, ликвидированы очаги возгорания. Об этом 10 октября с места происшествия сообщил начальник управления коммуникаций и прессы министерства обороны Украины подполковник Алексей Чернобай.

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Взрыв на военном складе на Украине: тысячи человек эвакуированы

«По состоянию на 10:30, очаги возгорания локализованы. Подразделения ВС Украины провели аэроразведку над территорией арсенала», — добавил Чернобай.

По информации министра обороны Украины Степана Полторака, на момент возникновения пожара на военном арсенале находилось почти 70 тыс. тонн боеприпасов. При этом большая половины из них была готова к применению.

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Добавим, что в настоящее время интенсивность взрывов на месте ЧП значительно снизилась, ситуация на 6-м аресенале улучшается.

«Сейчас фиксируются взрывы боеприпасов с периодичностью один взрыв на 10 минут», — уточнил Алексей Чернобай.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на 6-м арсенале в Черниговской области Украины прогремел ночью 9 октября. Из опасной зоны были эвакуированы свыше 12 тыс. человек. Причины произошедшего устанавливаются. В генштабе вооружённых сил Украины допустили возможность диверсии.

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