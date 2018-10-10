Директор фирмы в Карачаево-Черкесии похитил у дольщиков 56 млн рублей

Черкесск, , 12:09 — REGNUM В Карачаево-Черкесии расследуется уголовное дело о мошенничестве. Его фигурантом является генеральный директор ООО «Аркада». От действий главы строительной компании пострадали обманутые дольщики, потерявшие в общей сумме 56 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 10 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

Директор строительной компании организовал строительство 36-ти квартирного жилого дома по адресу: площадь Кирова, дом №1−3 в городе Черкесске. Он заключил договоры с будущими жильцами, однако строительство прекратил. Люди остались без квартир и без денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Его расследование находится на особом контроле у прокурора республики.

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Напомним, на 1 января 2018 года в России, по данным Минстроя РФ, насчитывалось 836 проблемных объектов — всего 1101 дом. Число пострадавших от недобросовестных застройщиков людей составляло около 81 тыс. человек.