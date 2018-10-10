СК возбудил дело после убийства подполковника полиции под Москвой

п. Архангельское, Московская область, , 11:59 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту убийства подполковника полиции в Красногорском районе Московской области. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по региону.

Преступление было совершено утром возле подъезда многоэтажного дома в поселке Архангельское. Неизвестный выстрелил в женщину, причинив ей смертельное ранение.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвой преступника стала сотрудник полиции в звании подполковника, старший следователь по ОВД следственной части следственного управления УТ МВД по Центральному федеральному округу. Она скончалась на месте.

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