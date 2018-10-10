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В пригороде Оренбурга обнаружен опасный снаряд

Происшествия

Боеприпас времен Великой Отечественной войны со следами коррозии найден на берегу озера

Оренбург, 10 октября 2018, 11:44 — REGNUM  Возле Оренбурга обнаружен опасный артиллерийский снаряд. Боеприпас пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Росгвардии по Оренбургской области.

Опасная находка обнаружена местным жителем на берегу озера Коровье при проведении дорожно-земляных работ. По данным взрывотехников, боеприпас является артиллерийским снарядом калибром 76 мм, взрыватель разрушен, а корпус покрыт ржавчиной.

Как только житель проинформировал правоохранителей об опасной находке, на место оперативно выехали спецслужбы, место оцепили. Поскольку рядом с местом обнаружения снаряда находились жилые дома, то боеприпас пришлось вывозить на безопасную территорию и только потом уничтожать.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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