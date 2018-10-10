В Подмосковье неизвестные застрелили подполковника полиции

п. Архангельское, Московская область, , 11:42 — REGNUM В Московской области совершено покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР, жертвой злоумышленников стала сотрудник полиции в звании подполковника, старший следователь по ОВД следственной части следственного управления УТ МВД по Центральному федеральному округу.

Преступление было совершено сегодня, 10 октября, около 07:00 в посёлке Архангельское Красногорского района. Неизвестный выстрелил в женщину у подъезда многоэтажного дома.

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«От полученного огнестрельного ранения в шею потерпевшая скончалась. Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа», — добавили в следственном ведомстве.

Дознаватели возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». На месте преступления работают следователи и криминалисты. Личность подозреваемого устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2018 года в Москве на станции метро «Курская» Кольцевой линии был убит сотрудник 4-го отдела УВД на Московском метрополитене. Злоумышленник открыл стрельбу в стража порядка, когда тот попытался проверить у него документы.

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