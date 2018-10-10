Люди ждут возобновления работы аэропорта Якутска: «Что будем делать ночью?»

Якутск, , 11:35 — REGNUM Пассажиры, вылет которых в Якутск был запланирован на 10 октября, продолжают ждать возможности покинуть аэропорты — в столице республики, где ночью 10 октября сошёл с ВПП самолёт авиакомпании «Якутия», до сих пор не принимают воздушные суда. В самой сложной ситуации оказались те, кто в момент ЧП уже летел в Якутск, — они ждут восстановления авиасообщения возле запасного аэродрома в посёлке Чульман, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По сообщениям региональных СМИ, из тесного и холодного аэропорта около 400 пассажиров, прилетевших в Чульман, перевезли в расположенные рядом поселковые Дома культуры.

«Пока «Якутск» открыт только на вылет. Мы все очень надеемся, что до вечера пассажиров вывезут. Я не представляю, что мы будем делать ночью. У меня же пассажиры в зрительном зале сидят. Как они там спать будут? На полу, что ли? Свободных гостиничных номеров нет ни в Нерюнгри, ни, тем более, в посёлке», — рассказал ИА «Тайгапост» директор аэропорта Чульмана Николай Бойченко.

Тем временем возле взлётно-посадочной полосы в аэропорту «Якутск» идут работы по ликвидации разлива авиакеросина, сообщили в Службе спасения республики. Работы ведёт спецподразделение, спасатели торопятся завершить работы на ВПП, понимая, насколько это важно, заверили в Службе спасения.

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Люди, ожидающие вылета в Чульмане, рассказывают, что их не обеспечили, как положено, горячим питанием. Первую полезную еду пассажиры получили только спустя 11 часов после посадки — до этого им однократно выдавался только сухпаёк.

По словам Николая Бойченко, цех бортпитания аэропорта Чульмана не рассчитан на такие объёмы — кормление людей осуществляет аэропорт «Нерюнгри», потом авиакомпании «Якутия» будет выставлен счёт.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительными причинами того, что самолёт «Суперджет» съехал с взлётно-посадочной полосы, в пресс-службе компании «Гражданские самолёты Сухого» назвали внешние факторы. Ранее источниками региональных СМИ высказывалось мнение, что ЧП произошло в том числе из-за износа шасси воздушного судна.