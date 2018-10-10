В Волгоградской области женщину обвинили в убийстве трехлетнего сына

Фролово, Волгоградская область, , 11:16 — REGNUM В Волгоградской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы Фролово, которая обвиняется в непреднамеренном убийстве своего трехлетнего сына, сообщает 10 октября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, утром 24 мая женщина находилась дома вместе со своим сыном. В какой-то момент она сорвалась на ребенка за непослушание и нанесла ему несколько ударов. Спустя три дня мальчик скончался. Установлено, что смерть малыша наступила в результате тупой травмы живота, осложнившейся разрывом внутренних органов.

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Отмечается, что ранее женщина была лишена родительских прав в отношении других своих малолетних детей. При этом органы опеки были осведомлены о нахождении у подозреваемой на воспитании трехлетнего ребенка, семью регулярно посещали комиссионные проверки, однако избежать трагедии не удалось.

Обвиняемая призналась в содеянном, в ближайшее время суд вынесет приговор, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ачинске Красноярского края 26-летняя ранее судимая мать подозревается в причинении тяжких травм четырёхмесячной дочери.

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