В школе Оренбурга обрушился потолок, занятия отменили

Оренбург, , 10:55 — REGNUM В Оренбурге 10 октября для учеников школы № 24 объявили выходным днем. Причиной однодневных каникул стало ЧП 8 октября. В коридоре отвалилась штукатурка, и обрушился подвесной потолок армстронг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации.

По словам начальника управления образования Нины Гордеевой, в результате обрушения никто не пострадал. В это время шли уроки, и коридор был пуст.

В настоящее время в здании школы работает специализированная организация. Она определит степень аварийности и вынесет вердикт — можно ли продолжать образовательный процесс в этой школе или необходимо принимать срочные меры и делать ремонт.

Нина Гордеева подчеркнула, что при худшем развитии ситуации, детей временно примут другие школы города, правда, классы будут раскиданы по разным школам, а учиться придется во вторую смену. Сейчас ведутся переговоры с руководством образовательных учреждений.

Добавим, что здание школы № 24 построено в 1936 году. В учреждении учится 660 детей.

В управлении образования города обратили особое внимание на то, что в 2017 году в школе № 24 проводился ремонт — после обследования школы устранялись выявленные недостатки. Но тот участок, где рухнул потолок, не вызвал опасений. Более того, во всех школах, где есть такие потолки (армстронг) раз в три месяца проводится обследование, потолок через каждые три плитки простукивается, чтобы предотвратить ЧП.