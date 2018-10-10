Названы предварительные причины авиапроисшествия в Якутске

Якутск, , 10:52 — REGNUM Предварительные причины инцидента в аэропорту Якутска назвал производитель самолета Sukhoi Superjet 100. К ЧП привели внешние факторы, сообщает 10 октября пресс-служба «Гражданских самолётов Сухого» (ГСС).

«В соответствии с предварительными данными причинами инцидента, произошедшего 9 октября в аэропорту Якутска с самолетом SSJ100, стали внешние факторы», — говорится в сообщении.

О каких именно внешних причинах идет речь, в ГСС не уточняют. В компании заверили, что окажут необходимое содействие в дальнейшем расследовании ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября самолет авиакомпании «Якутия», прибывший из Улан-Удэ в Якутск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. У самолета подломились шасси. На борту находился 91 человек, четырем пассажирам потребовалась медицинская помощь.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте.

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