В ресторанах «Суши WOK» в Москве кормили суши с кишечной палочкой

Москва, , 10:40 — REGNUM В Москве Роспотребнадзор приостановил работу сети ресторанов «Суши WOK». В ходе проверки 108 объектов питания на территории столицы выяснилось, что рестораны работали с грубейшими нарушениями санитарного законодательства, сообщили Роспотребнадзор.

По данным исследований 243 образцов продукции, проведенных московским Центром гигиены и эпидемиологии, 143 (58%) из них не отвечали требованиям технических регламентов по микробиологическим показателям, в 234 (43%) образцах суши обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

По результатам проверки деятельность 63 ресторанов приостановлена на срок от 12 до 90 суток. Наложено штрафов на общую сумму 1 млн 486 тыс рублей. Снято с реализации и уничтожено 496,5 кг продукции с истекшим сроком годности. Управление Роспотребнадзора по Москве держит на контроле устранение нарушений в предприятиях общественного питания сети «Суши WOK».

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Как сообщало ИА REGNUM, случаи отравления в ресторанах японской кухней в России нередки. Так, в Перми некачественные роллы и суши стали причиной госпитализации местной жительницы. А в Новосибирске пятеро местных жителей едва не оказались на больничной койке, заказав на дом суши-роллы «Харакири» в ООО «Суши-Экспресс».

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