На военном складе под Черниговом продолжают взрываться боеприпасы

Ичня, Украина, , 10:43 — REGNUM На военном складе в Черниговской области продолжаются горение и взрывы с интенсивностью 6−8 случаев в час, заявил 10 октября начальник центра обеспечения деятельности госслужбы по ЧС Украины в Черниговской области Роман Храпатый.

«По состоянию на утро 10 октября на территории арсенала боеприпасов воинской части в пгт. Дружба Ичнянского района наблюдается горение с последующей детонацией, — заявил Храпатый в эфире телеканала «Прямой» — Происходит 6−8 взрывов в час».

По его словам, в настоящее время в 11 пунктах приема эвакуированных граждан размещены 2130 человек, в том числе 186 детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 октября на арсенале близ города Ичня возник пожар, после чего стали происходить разрывы боеприпасов. Из района ЧП эвакуировали свыше 10 тыс. человек. Вместе с тем президент Украины Петр Порошенко заявил, что главная версия пожара — «диверсия со стороны России».

Читайте также: Порошенко обвинил Россию в пожаре на военном складе под Черниговом