Самый богатый депутат калужского парламента начал выплачивать долги

Калуга, , 10:38 — REGNUM В Калужской области продолжается расследование уголовного дела в отношении депутата Законодательного собрания области Александра Бушина, который является генеральным директором двух компаний — ООО «Гигиена-Сервис» и ООО «Гигиена-Сервис Мед». Дело возбуждено по части 2 статьи 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»). Как сообщил 9 октября корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам СУ СК России по Калужской области Валерий Киреев, в ходе расследования задолженность перед сотрудниками компаний начали погашать.

Уголовное дело возбудили в августе 2018 года. По данным следствия, генеральный директор с февраля по май 2018 года не выплачивал заработную плату сотрудникам ООО «Гигиена-Сервис» и ООО «Гигиена-Сервис Мед», а имеющиеся денежные средства направлял на расчеты с контрагентами. Без заработной платы остались более 450 действующих и уволенных работников обеих организаций. Общий размер задолженности составил 50 млн рублей.

В ходе расследования на имущество подозреваемого был наложен арест. Принятыми мерами в настоящее время размер задолженности по заработной плате удалось сократить на 36 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, с начала 2018 года в Калужской области погашена задолженность по заработной плате в 42 организациях перед 5 тыс. работников на общую сумму свыше 160 млн рублей. В отношении руководителей и должностных лиц, которые допустили невыплату заработной платы свыше двух месяцев, инициируется применение мер уголовно-правового воздействия. Только в 2018 году по материалам прокурорских проверок возбуждено восемь уголовных дел. Кроме того, по постановлениям прокуроров 114 ответственных лиц организаций, допустивших невыплату заработной платы, привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам декларационной кампании 2017 года, гендиректор ООО «Гигиена-Сервис» и ООО «Гигиена-Сервис Мед» заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налогам депутат Александр Бушин возглавил список самых богатых депутатов Законодательного собрания Калужской области. В 2017 году он заработал 98,2 млн рублей. Также в личной собственности у калужского парламентария находятся шесть квартир, два земельных участка, автомобиль Mersedes-Benz AMG GL63 и четыре снегохода.

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