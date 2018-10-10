В ФРГ задержан мужчина по подозрению в убийстве болгарской журналистки

София, , 10:25 — REGNUM Гражданин Болгарии был задержан в Германии по обвинении в изнасиловании и убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой, заявили 10 октября в Генеральной прокуратуре Болгарии, сообщает британское агентство Reuters.

Задержание мужчины было проведено 9 октября по запросу Софии, отметил глава МВД республики Младен Маринов, добавив, что обвинения против подозреваемого уже выдвинуты, поэтому в Софии ожидают, что он вскоре будет экстрадирован из ФРГ.

Напомним, тело болгарской журналистки Виктории Мариновой было обнаружено в парке Русы 6 октября. Причиной смерти стали множественные удары по голове и удушение. Ранее по подозрению в причастности к этому преступлению болгарские власти задержали гражданина Румынии, но были вынуждены его отпустить за отсутствием доказательств.

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