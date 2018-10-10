Среда, 10 Октября 2018 года
11:24:15 МСК

В ФРГ задержан мужчина по подозрению в убийстве болгарской журналистки

Происшествия

В Софии надеются, что он вскоре будет экстрадирован в Болгарию

София, 10 октября 2018, 10:25 — REGNUM  Гражданин Болгарии был задержан в Германии по обвинении в изнасиловании и убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой, заявили 10 октября в Генеральной прокуратуре Болгарии, сообщает британское агентство Reuters.

Задержание мужчины было проведено 9 октября по запросу Софии, отметил глава МВД республики Младен Маринов, добавив, что обвинения против подозреваемого уже выдвинуты, поэтому в Софии ожидают, что он вскоре будет экстрадирован из ФРГ.

Напомним, тело болгарской журналистки Виктории Мариновой было обнаружено в парке Русы 6 октября. Причиной смерти стали множественные удары по голове и удушение. Ранее по подозрению в причастности к этому преступлению болгарские власти задержали гражданина Румынии, но были вынуждены его отпустить за отсутствием доказательств.

Читайте также: Задержанного по делу об убийстве болгарской журналистки отпустят

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на журналистов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить