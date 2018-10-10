В Ярославле расследуется дело о разливе нефтепродуктов

Ярославль, , 10:19 — REGNUM Прокуратура Красноперекопского района Ярославля признала законным возбуждение уголовного дела по факту загрязнения окружающей среды в промышленной зоне около улицы Гагарина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Следствие установило предполагаемый источник загрязнения — это частично разрушенный колодец около железнодорожных путей.

При осмотре места происшествия было установлено, что нефтепродукты попали на почву через водопропускную трубу, проходящую под железнодорожными путями сортировочного парка станции Новоярославская, куда данные нефтепродукты проникли из частично разрушенного кирпичного колодца, с другой стороны которого имеется отверстие трубопровода, ведущего к смотровому колодцу промышленно-ливневой канализации ОАО «Славнефть-ЯНОС», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

В ОАО «Славнефть-ЯНОС» отвергли возможную причастность предприятия к загрязнению.

Данный участок находится в аренде у другой организации, инженерные сооружения ОАО «Славнефть-ЯНОС» на указанной территории отсутствуют. Мы также ожидаем результатов расследования», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Иначе говоря, бесхозный колодец, из которого, скорее всего, нефтепродукты попадали на грунт, находится за территорией предприятия, и слить туда отходы мог кто угодно.

Анализ взятых на месте вод показал большое содержание ХПК, БПК, железа и нефтепродуктов, что причинило вред почве. Сейчас следствие устанавливает виновных в загрязнении природы.

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