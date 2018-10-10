В Дагестане скончался еще один пострадавший при взрыве в школе подросток

Махачкала, , 10:06 — REGNUM В Дагестане скончались трое из пяти подростков, пострадавших при взрыве в спортшколе в селе Эбдалая, сообщает 10 октября РИА Новости со ссылкой на представители регионального минздрава.

По его словам, двое подростков четырнадцати и шестнадцати лет, у которых были ожоги более 90% тела, скончались в больнице в Махачкале. Еще один 18-летний молодой человек скончался в ожоговом центре Нижнего Новгорода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября в тренерской комнате здания спортивного зала детско-юношеской спортивной школы в селе Эбдалая произошел хлопок и возгорание газовоздушной смеси. В результате происшествия пятеро подростков в возрасте от 14 до 18 лет получили тяжёлые травмы.

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