Среда, 10 Октября 2018 года
11:25:53 МСК

Стрельба во Флориде унесла жизни двоих человек

Происшествия

Полиция не считает произошедшее случайным актом насилия

Таллахасси, США, 10 октября 2018, 10:01 — REGNUM  Неизвестный открыл огонь по посетителям торгового центра в американском штате Флорида. Погибли два человека, передает телеканал NBC News.

Инцидент произошел вечером 9 октября в городе Форт-Мойерс на юго-западе штата. Полиция сообщает о двух погибших и двух раненых, которым потребовалась госпитализация. Жертвы еще не опознаны, состояние пострадавших не уточняется.

По словам шерифа округа Кармина Марчено, произошедшее не выглядит случайным актом насилия.

Одна из посетительниц ТЦ рассказала, что праздновала в ресторане комплекса день рождения. Неизвестный мужчина выстрелил в её мужа и сына, сын скончался от ран. Торговый центр оцеплен полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стрельба произошла в Джексонвилле, штат Флорида, на соревнованиях по киберспорту. Один из геймеров открыл огонь по людям, после чего покончил с собой. Погибли два человека, еще 11 получили ранения.

Читайте также: Стрелок из Флориды страдал психическими расстройствами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить