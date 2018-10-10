Стрельба во Флориде унесла жизни двоих человек

Таллахасси, США, , 10:01 — REGNUM Неизвестный открыл огонь по посетителям торгового центра в американском штате Флорида. Погибли два человека, передает телеканал NBC News.

Инцидент произошел вечером 9 октября в городе Форт-Мойерс на юго-западе штата. Полиция сообщает о двух погибших и двух раненых, которым потребовалась госпитализация. Жертвы еще не опознаны, состояние пострадавших не уточняется.

По словам шерифа округа Кармина Марчено, произошедшее не выглядит случайным актом насилия.

Одна из посетительниц ТЦ рассказала, что праздновала в ресторане комплекса день рождения. Неизвестный мужчина выстрелил в её мужа и сына, сын скончался от ран. Торговый центр оцеплен полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стрельба произошла в Джексонвилле, штат Флорида, на соревнованиях по киберспорту. Один из геймеров открыл огонь по людям, после чего покончил с собой. Погибли два человека, еще 11 получили ранения.

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