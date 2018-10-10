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Сирийские боевики обстреляли Алеппо из буферной зоны

Происшествия

Ранения получили двое мирных жителей

Сирийские боевики обстреляли Алеппо из буферной зоны
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Шеренга

Алеппо, Сирия, 10 октября 2018, 09:55 — REGNUM  Поддерживаемые Турцией боевики нанесли удар в ночь на 10 октября из согласованной между Анкарой и Москвой буферной зоной в провинции Идлиб, а также в провинциях Хама и Алеппо, сообщает со ссылкой на источники издание Al-Masdar News.

По данным источника, за нападением стояли боевики Фронта национального освобождения, обстрелявшие город Алеппо со своих позиций на востоке одноименной провинции. В результате ранения получили двое мирных жителей.

В ответ на обстрел сирийская армия открыла огонь по боевикам, выпустив несколько ракет по их позициям в районе Аль-Лайрамун.

Напомним, в соответствии с соглашением между Турцией и Россией враждующие стороны должны были отвести тяжелое вооружение из буферных зон.

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Война в Сирии
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