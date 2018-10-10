Общественный транспорт Орла ждут проверки после аварии с троллейбусом

Орел, , 09:42 — REGNUM Состояние подвижного состава общественного транспорта Орла проверят после того, как троллейбус врезался в толпу людей на остановке. Поручение провести проверки дано на экстренном совещании в правительстве региона 9 октября.

Как сообщается, проверки соблюдения правил эксплуатации подвижного состава всех муниципальных и региональных перевозчиков рекомендовано провести в кратчайшие сроки, причем особое внимание поручено уделить работе МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятия».

Добавим, что 10 октября все перевозчики, а также представители ГИБДД приглашены на внеочередное заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Параллельно с 10 октября начнется тотальная проверка организации транспортного обслуживания населения перевозчиками, пассажирского транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне 9 октября на остановке общественного транспорта в Орле троллейбус врезался в толпу людей. Три человека погибли, двое находятся в больнице с травмами. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Начальник троллейбусного депо накануне предоставил справку о состоянии попавшего в ДТП троллейбуса: это машина 1989 года выпуска, капремонт проводился в 2008 году. Перед выходом в рейс 9 октября проводился осмотр троллейбуса с отметкой в путевом листе и соответствующих журналах.

Добавим, что МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятия» сегодня — единственный транспортный МУП в Орле. В последние годы предприятие находится в сложной финансовой ситуации.

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