Ростовский суд поддержал снятие ареста с Porsche и дома из наследства Цапка

Ростов-на-Дону, , 09:40 — REGNUM Ростовский областной суд оставил в силе решение о снятии ареста с иномарки и особняка по иску вдовы главаря Кущевской банды Сергея Цапка. Судебная коллегия решение Железнодорожного райсуда оставила без изменения, сообщили в пресс-службе облсуда.

Такое решение принято в связи с тем, что дом и автомобиль Анжела-Мария Цапок приобрела лично за собственные средства.

При этом жена лидера кущевской преступной группировки потребовала снять арест с 6 млн долларов США на её счете, которые были арестованы во время следствия по делу ОПГ и считаются наследством Цапка. Позже она отказалась от иска о снятии ареста с денежных средств.

ИА REGNUM напоминает, что 4 октября Октябрьский районный суд Краснодара отказал в удовлетворении иска потерпевших по делу банды Цапка к вдове лидера ОПГ. 18 пострадавших от действий группировки требовали компенсацию морального вреда на общую сумму в 130 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, банда Цапков действовала в станице Кущевская (Краснодарский край) с 1998 по 2010 годы. По имеющимся данным, на счету ОПГ не менее 19 убийств, в том числе — массовое убийство 12 человек в доме местного фермера. Главарь преступной группировки Сергей Цапок в 2013 году был приговорен к пожизненному заключению, в 2014 году он скончался в тюрьме.

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