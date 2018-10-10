С начала эпидсезона клещи покусали почти 10 тысяч жителей Алтайского края

Барнаул, , 09:45 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю объявило о прохождении осеннего пика активности клещей, но предупредило, что при тёплой и сухой осени единичные кровососущие могут проявлять активность до середины октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего с начала эпидсезона с жалобами на укусы клещей в поликлиники региона обратился 9731 человек, что на порядок меньше, чем в 2017 году (11 932 человека). Уменьшилось и количество пострадавших от клещей детей (3118 человек против 3479, укушенных в 2017 году). Вместе с тем, при исследовании снятых клещей наличие вируса клещевого энцефалита выявилось в 2,5% случаев, и в 15,9% специалисты лаборатории регионального центра гигиены и эпидемиологии нашли возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

Что касается заболеваемости, то всего на Алтае в 2018 году зарегистрировано 25 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и 293 случая заболевания сибирским клещевым тифом. Непосредственно клещевым энцефалитом заразился 21 человек, в том числе, один ребёнок. При этом известно, что все заболевшие не были привиты и не обращались в медицинские организации края для введения иммуноглобулина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года клещевой энцефалит захватил все крупные города Тюменской области. Там с начала сезона зарегистрировано 64 случая заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у 11 детей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области клещевой энцефалит захватил все крупные города