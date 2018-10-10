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Правительство Орловской области выплатит помощь семьям погибших в ДТП

Происшествия

Под колесами троллейбуса накануне погибли три человека, двое получили ранения

Орел, 10 октября 2018, 09:23 — REGNUM  Правительство Орловской области выплатит компенсации семьям погибших и пострадавшим в аварии с участием троллейбуса. Об этом сообщила пресс-служба облправительства 9 октября.

Губернатор Андрей Клычков поручил выделить из резервного фонда правительства области деньги на оказание помощи семьям погибших и пострадавшим. Семьям погибших будет выделено 200 тысяч рублей, пострадавшим 100 тысяч рублей. Ранее, как сообщало ИА REGNUM, об оказании помощи сообщили в администрации города: по 100 и 50 тыс. рублей соответственно семьям погибших и пострадавшим в аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла днем 9 октября на остановке общественного транспорта в Орле. Троллейбус врезался в толпу людей, которые выходили из автобуса. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Водитель троллейбуса, женщина, заявила о неисправности транспорта.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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