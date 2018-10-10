Детонация снарядов в Ичне мешает ликвидировать пожар

Ичня, Украина, , 09:22 — REGNUM На артиллерийских складах украинского минобороны под Черниговом продолжается детонация боеприпасов. Взрывы не позволяют приступить к ликвидации чрезвычайной ситуации, говорится в заявлении Госслужбы Украины по ЧС.

На территории военного склада происходят взрывы разной интенсивности. Мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации начнутся после уменьшения интенсивности взрывов, пояснили в ведомстве.

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В состояние готовности приведены два пожарных самолета, медицинские самолет и вертолет, а также семь пожарных поездов. Поезда стоят на железнодорожных станциях Прилуки, Конотоп, Нежин, Киев-пассажирский, Дарница, Полтава и Кагамлыцкая.

Для проведения первоочередных спасательных работ в районе ЧП находятся 764 человека и 163 единицы техники. На случай обострения ситуации создан резерв из 109 человек и 23 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 октября на арсенале близ города Ичня возник пожар, после чего стали происходить разрывы боеприпасов. Из района ЧП эвакуировали свыше 10 тысяч человек. Основная версия произошедшего — диверсия.

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