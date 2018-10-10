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Следователи возбудили дело после ЧП в аэропорту Якутска

Происшествия

Дело возбуждено по статье «Нарушении правил безопасности на воздушном транспорте»

Якутск, 10 октября 2018, 09:11 — REGNUM  Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после инцидента с пассажирским лайнером Sukhoi Superjet-100, который при посадке в Якутске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает 10 октября пресс-служба СКР.

«Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере WatsApp.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании «Якутия», следовавший рейсом Улан-Удэ — Якутск, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. В этот момент на борту самолета находились 86 пассажиров и пять членов экипажа.

Предварительными причинами ЧП называются гололед и изношенность шасси воздушного транспорта. За медпомощью после инцидента обратились четыре пассажира.

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Авиапроисшествия
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