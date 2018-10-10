В Кении в ДТП с автобусом погибли 42 человека

Найроби, , 08:54 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Кении погибли не менее 42 человек, сообщает Daily Nation.

По данным издания, инцидент произошел утром 10 октября в городе Форт-Тернан. Автобус спускался по крутому склону и выехал за пределы дороги, где врезался в ограждение, после чего перевернулся и сорвался вниз с 20-метровой высоты.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции. Отмечается, что число жертв может увеличиться, поскольку внутри автобуса еще есть люди.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года крупная авария произошла в пригороде Найроби в Кении, где грузовик врезался в пассажирский автобус.

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