«Зачистка» продолжается: комиссия Генпрокуратуры встретится с новосибирцами

Новосибирск, , 08:36 — REGNUM С комплексной проверкой в Новосибирскую область сегодня, 10 октября, приедут 43 сотрудника Генеральной прокуратуры РФ. Об этом, ссылаясь на свои источники информации, сообщает «Тайга.инфо».

"В прокуратуре Новосибирской области продолжается волна увольнений. По сведениям Тайги. инфо, уволен глава ведомства в Новосибирске и один из оставшихся замов прокурора региона. Прокурор Новосибирска Денис Ференец покидает свой пост, — пишет издание. — Источники, близкие к ведомству, также рассказали об увольнении заместителя областного прокурора Владислава Мандрыко. Он уходит вслед за первым замглавы ведомства Любовью Кузьменок и другим замом Андреем Турбиным, который перешёл в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Прокурор области Владимир Фалилеев находится в отпуске, и, по данным редакции, может сохранить работу, но с понижением в должности. Кроме того, назначение Владимира Токарева врио прокурора Новосибирской области называют промежуточным».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, получить официальный комментарий в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области пока не удаётся: на звонки не отвечают, на письма по электронной почте не реагируют.

Тем временем юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Вячеслав Гимади на своей странице в социальной сети в Facebook написал: «Прокурор города Новосибирска Денис Ференец отправлен в отставку».

https://www.facebook.com/v.i.gimadi/posts/10217947610748328

Сегодня же, 10 октября, на сайте новосибирского ведомства появилась информация о том, что «комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации 12 октября примет граждан».

«В прокуратуре Новосибирской области осуществляет работу комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 12 октября 2018 года с 10:00 до 17:00 часов сотрудники Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведут приём граждан в прокуратуре Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Каменская, 20а. Граждане могут обратиться на приём с устной жалобой или письменным заявлением о нарушении законов, своих прав или свобод, либо в интересах иных лиц, представителями которых они являются», — указывается в информации, но уточняется, что предварительная запись осуществляется по телефону.

Региональные СМИ связывают происходящие в новосибирской прокуратуре события с уголовным делом в отношении начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области Виктора Ч., который проходит в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенных средств в особо крупном размере), а его зам Сергей С. — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Им вменили подписание поддельных документов (накладных о приёмке мониторов, источников бесперебойного питания и сплит-систем для мировых судов) более чем на 9 миллионов рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября сразу несколько региональных СМИ сообщили о том, что в прокуратуре Новосибирской области начата «жёсткая зачистка» — ожидаются масштабные кадровые перестановки и комплексная проверка Генеральной прокуратуры России.

Читайте ранее в этом сюжете: «Жёсткая зачистка» в новосибирской прокуратуре: увольнения и проверки