Среда, 10 Октября 2018 года
09:42:10 МСК

Неудачной посадкой Superjet-100 в Якутске занялась прокуратура

Происшествия

В результате инцидента воздушное судно получило значительные повреждения — у самолета подломились задние стойки шасси

Неудачной посадкой Superjet-100 в Якутске занялась прокуратура
Katsuhiko Tokunag
Сухой Суперджет 100

Якутск, 10 октября 2018, 08:28 — REGNUM  Проверку авиапроисшествия с пассажирским лайнером Sukhoi Superjet-100, который при посадке в Якутске выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) начала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Об этом сообщает 10 октября пресс-служба ведомства.

«Организовано проведение проверки в связи с повреждением пассажирского самолета Sukhoi Superjet-100 при приземлении в аэропорту Якутска», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в результате инцидента воздушное судно получило значительные повреждения — у самолета подломились задние стойки шасси. Проведение проверки поручено Якутской транспортной прокуратуре, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на борту совершившего неудачную посадку лайнера находилось 86 пассажиров и пять членов экипажа, серьезно пострадавших в результате ЧП нет.

Читайте также: Аэропорт Якутска открылся после ЧП, но самолёты пока не принимает

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить