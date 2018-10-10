Неудачной посадкой Superjet-100 в Якутске занялась прокуратура

Якутск, , 08:28 — REGNUM Проверку авиапроисшествия с пассажирским лайнером Sukhoi Superjet-100, который при посадке в Якутске выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) начала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Об этом сообщает 10 октября пресс-служба ведомства.

«Организовано проведение проверки в связи с повреждением пассажирского самолета Sukhoi Superjet-100 при приземлении в аэропорту Якутска», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в результате инцидента воздушное судно получило значительные повреждения — у самолета подломились задние стойки шасси. Проведение проверки поручено Якутской транспортной прокуратуре, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на борту совершившего неудачную посадку лайнера находилось 86 пассажиров и пять членов экипажа, серьезно пострадавших в результате ЧП нет.

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