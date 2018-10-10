В Дагестане скончались двое подростков, пострадавшие при взрыве в спортзале

Махачкала, , 08:22 — REGNUM Двое из пяти подростков, пострадавших при хлопке газа в спортзале села Эбдалая Левашинского района Дагестана, скончались в Республиканской клинической больнице. У пациентов были обширные ожоги тела — более 90%, половина из которых — глубокие. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Напомним, 2 октября в тренерской комнате здания спортивного зала детско-юношеской спортивной школы в селе Эбдалая произошел хлопок и возгорание газовоздушной смеси. В результате происшествия пятеро подростков в возрасте от 14 до 18 лет получили тяжёлые травмы.

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Причиной взрыва стала утечка в газовой трубе, проходящей впритык к зданию. Через трещины в стенах помещения газ попадал внутрь и накапливался. После включения электрических приборов произошел хлопок и возгорание газовоздушной смеси.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что трое из пострадавших, получившие ожоги от 40 до 80% поверхности тела, спецбортом МЧС были транспортированы в федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Их состояние также оценивается как тяжёлое.

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