Семьям погибших в ДТП с троллейбусом в Орле выплатят компенсации

Орел, , 08:05 — REGNUM Администрация Орла выплатит компенсации семьям погибших в дорожно-транспортном происшествии с троллейбусом, сообщается на сайте мэрии.

«Администрация города выделит семьям погибших по сто тысяч рублей, семьям пострадавших — по 50 тысяч», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 9 октября на остановке «Дворец спорта» в Орле троллейбус врезался в группу людей. В результате три человека погибли, двое ранены. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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